Marie-Sophie Lacarrau : Ce que Jean-Pierre Pernaut a pensé de son premier JT

Jean-Pierre Pernaut et son 13 heures sur TF1, c'est terminé. Le journaliste de 70 ans présentait son tout dernier journal télévisé le 18 décembre dernier. Lundi 4 janvier 2021, c'est sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau qui a repris le flambeau. Le soir-même, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Nathalie Marquay, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, révèle ce que la star des régions en a pensé.

"Il aurait voulu venir mais aujourd'hui c'était un peu compliqué, il m'a accompagnée pour venir ici", lance l'ancienne Miss France. Une confidence suivie par une autre, faite par Cyril Hanouna cette fois. Jean-Pierre Pernaut a été initialement convié dans TPMP pour donner son avis sur le JT de Marie-Sophie Lacarrau... et il a décliné l'invitation ! "Je vais trahir un secret (...). Il a la classe. On voulait l'inviter aujourd'hui pour faire le débrief du journal et Jean-Pierre a dit : 'Aujourd'hui, c'est le jour de Marie-Sophie, je ne veux pas lui prendre la vedette. Je ne veux intervenir sur aucune émission, aujourd'hui on parle d'elle et de son journal'", raconte l'animateur. Une élégance sans nom de la part du "monument" de la télévision, comme l'a qualifié Marie-Sophie Lacarrau.

Marie-Sophie Lacarrau "parfaite" selon Jean-Pierre Pernaut

Mais si Jean-Pierre Pernaut a refusé de prendre la parole lundi 4 janvier 2021, son épouse Nathalie Marquay a révélé ce qu'il avait pensé du premier 13 heures de celle qui lui succède après trente-trois ans de bons et loyaux services. "Il avait le coeur qui palpitait à fond, il avait peur pour elle. C'est ça qui était émouvant et touchant. Et je pense que ça lui a fait remonter des souvenirs de son démarrage du 13 heures", lance la jolie brune.

Et de poursuivre, donnant l'avis de son mari sur cette première de Marie-Sophie Lacarrau : "Franchement, au début on la trouvait stressée, ce qui est normal parce qu'elle a une énorme pression, mais on la trouvait parfaite. Elle était très bien, elle était dans le ton comme Jean-Pierre, elle était formidable, elle était pétillante... Ils ont gardé la même ligne." C'est donc un premier journal télévisé validé !