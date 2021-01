Premier JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau sur TF1 : Jean-Pierre Pernaut l'encourage, son touchant voeux

On imagine que cela a dû davantage booster Marie-Sophie Lacarrau avant son direct. C'est plus à l'aise que jamais qu'elle a lancé son JT en ayant une pensée pour Jean-Pierre Pernaut. "Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine, à 13h. D'ailleurs tout de suite, au nom de toute l'équipe et de la rédaction, je vous souhaite une très belle année. Et puis j'ai un voeux, j'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut pendant trente-trois ans", a-t-elle déclaré avant de parler de la pluie et du beau temps. Espérons que son souhait se réalisera.