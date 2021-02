Marie-Sophie Laccarau cartonne au 13h de TF1 : Jean-Pierre Pernaut l'avait prédit !

Après trente-trois ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut a tiré sa révérence en décembre 2020. Le journal télévisé de 13h sur TF1, c'est fini pour le célèbre journaliste de 70 ans. Il a depuis cédé sa place à Marie-Sophie Lacarrau, qui a présenté son tout premier JT le 4 janvier 2021. Une succession qui s'est bien déroulée surtout qu'au niveau des audiences, la Une semble gagnante.

Déjà bientôt un mois que Marie-Sophie Lacarrau officie comme présentatrice du 13h de TF1... et rencontre un succès fou. En effet, depuis le 4 janvier, l'ancienne star de France 2 rassemble 5,8 millions de téléspectateurs à l'heure du déjeuner, soit 42,6% de l'ensemble du public. Un très joli score qui dépasse les déjà très belles audiences de son prédécesseur Jean-Pierre Pernaut. L'an dernier à la même époque, l'amoureux de l'ex-Miss France Nathalie Marquay réunissait 4,9 millions de Français, soit une part d'audience s'élevant à 41,3%.

Entre janvier 2020 et janvier 2021, le 13h de TF1 a gagné 900 000 téléspectateurs ! Ce n'est pas tout : désormais, 33,4% des 25-49 ans et 33,3% des femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans (autrefois appelées ménagères de moins de cinquante ans) suivent le journal télévisé de Marie-Sophie Lacarrau. Une hausse non négligeable de respectivement 4 points et de 3,7 points sur un an. Et, d'après les informations de nos confrères du Figaro, Jean-Pierre Pernaut l'avait prédit... "Vous verrez, Marie-Sophie Lacarrau fera plus que moi", avait-il lancé dans les couloirs de la chaîne.

Marie-Sophie Lacarrau creuse l'écart avec France 2, LCI profite des belles audiences

Ces belles audiences creusent encore un peu plus l'écart avec le JT de France 2, assuré par Julian Bugier après le départ de Marie-Sophie Lacarrau. En moyenne, le journaliste réunit 3 millions de fidèles à l'heure du déjeuner, soit 22% de l'audience... et 400 000 téléspectateurs de plus que l'an dernier. Mais cela ne suffit pas pour rattraper TF1, qui compte plus de 2,8 millions de Français de plus.

Ce succès s'explique notamment par la belle passation entre Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacarrau, qui a conservé les fondamentaux du JT, proximité et terroir. Aussi, le groupe TF1 peut se féliciter des belles audiences de Jean-Pierre et vous, émission de Jean-Pierre Pernaut diffusée tous les samedis à 13h45 sur LCI. En janvier 2021, le programme a été suivi par 192 000 téléspectateurs en moyenne, ce qui représente 1,6% du public et une hausse de 0,6 points sur un an. Ces audiences permettent à LCI de se classer deuxième des chaînes infos.