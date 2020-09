Julian Bugier au JT de France 2 : son joli message à Marie-Sophie Lacarrau

Jean-Pierre Pernaut sera remplacé par Marie-Sophie Lacarrau au 13 Heures de TF1, et elle-même sera remplacée par Julian Bugier au JT de France 2. Après l'annonce, le journaliste de 38 ans témoigne toute sa joie de prendre enfin les rênes de son propre journal télévisé.

C'est sur Twitter lundi 21 septembre que Julian Bugier s'est exprimé. "Immense fierté de prendre la tête du 13 Heures de France 2, j'aime cette maison, ses valeurs et ses équipes. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page...", écrit-il. Et de remercier Delphine Ernotte, dirigeante de la chaîne, Laurent Guimier qui n'est autre que l'actuel directeur de FranceInfo puis Stéphane Sitbon Gomez, le directeur des Antennes et des Programmes de France Télévisions "pour leur confiance". Enfin, en bon gentleman qu'il est, Julian Bugier a souhaité une "belle aventure" à Marie-Sophie Lacarrau. Les internautes ont été nombreux à le féliciter pour ce nouveau titre, parmi eux, le monument du PAF, Michel Denisot.