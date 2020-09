Marie-Sophie Lacarrau : Son remplaçant au 13h de France 2 annoncé !

Le départ de Jean-Pierre Pernaut du journal de 13H de TF1 après 32 ans d'activité a décidément créé beaucoup de remue-ménage. En effet, en plus d'être d'ores et déjà regretté par son public qui devra lui dire adieu à la fin de l'année, le journaliste de 70 ans voit son remplacement engendrer un nouveau mercato télé. Si l'ont savait que c'est Marie-Sophie Lacarrau qui a été désignée pour récupérer sa place après avoir été aux commandes du 13h de France 2 depuis 2016, le remplaçant de celle-ci a enfin été nommé.

Ce sont nos confrères du Figaro qui ont fait cette révélation, laquelle a été confirmée par la suite par France Télévisions. Il s'agira donc de Julian Bugier, et non pas Nathanaël de Rincquesen qui joue les jokers jusqu'à l'arrivée de son confrère.

Avant d'obtenir cette promotion, Julian Bugier était le remplaçant d'Anne-Sophie Lapix au 20H de France 2. Son poste sera cette fois récupéré par Karine Baste-Régis. La journaliste n'est pas inconnue des téléspectateurs de la chaîne puisqu'elle s'occupait de présenter le journal du 13 heures l'été et officie en parallèle dans Télématin. "Julian Bugier et Karine Baste-Régis sont de solides incarnations de nos tranches d'information depuis plusieurs années. Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j'en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut", a indiqué Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions.

Le départ de Marie-Sophie Lacarrau fait grincer des dents

Si les dirigeants de France 2 sont heureux avec ces changements, ils l'étaient sans doute beaucoup moins en apprenant le départ de Marie-Sophie Lacarrau. Et pour cause, d'après le Parisien, elle aurait annoncé sa démission à la dernière minute. Résultat, elle a été privée d'adieux aux téléspectateurs. Laurent Guimier aurait même envoyé un message plutôt amer à ses équipes. "Notre collègue Marie-Sophie Lacarrau a annoncé aujourd'hui sa démission de l'entreprise pour rejoindre le groupe TF1. Preuve que les talents sont plus que jamais chez nous, à France Télévisions." Ambiance.