Jean-Luc Reichmann frôle l'accident de maillot : l'animateur taquiné pour une photo à la mer

L'été bat son plein et les stars de la télévision aussi en profitent pour se reposer ! Jean-Luc Reichmann, présentateur star de TF1, a partagé un aperçu de ses vacances. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 632 000 personnes, l'animateur de 60 ans a dévoilé sa plastique ! Les pieds dans l'eau, le père de famille, qui partage sa vie avec Nathalie Lecoultre, s'est montré dans son plus beau maillot de bain. "Summer Life", a-t-il simplement écrit en guise de légende.

Sur le cliché, on peut le voir face caméra, tendre les deux pouces en avant. Souriant, celui qui incarne Léo Mattei dans la série éponyme porte une casquette, des lunettes de soleil, une chaîne en argent et un maillot de bain bleu ciel. Le look estival de l'animateur des 12 Coups de midi n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui n'ont pas l'habitude de le voir ainsi vêtu... et qui ont relevé un détail cocasse ! "Ton short va tomber, attention", "la toile va s'enflammer", "Je crois que tu perds ton maillot de bain", peut-on notamment lire en commentaires. Il faut dire que le short en question était un peu trop en dessous du nombril ! L'accident de maillot n'était pas loin...