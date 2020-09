Jean-Luc Reichmann : Sa soirée passée avec la police judiciaire...

Mais que pouvait bien faire Jean-Luc Reichmann avec la police ? Que les fans ne paniquent pas, il n'a pas été arrêté ou interrogé et ne fait pas l'objet d'une enquête.

Le présentateur des 12 Coups de midi était l'invité d'honneur et l'animateur d'une soirée un peu spéciale. Il s'agissait de la 3e édition du Prix de l'Évêché, organisé à l'Hôtel de police de Marseille. Cet événement est un prix littéraire créé en 2018, à l'initiative de diverses personnalités issues des instances de la Police nationale. Et il faut croire que Jean-Luc Reichmann est adoré de la police, car il a aussi été récompensé lors de cette soirée.

Sur Instagram, le 22 septembre 2020, la star de télé a d'ailleurs posé avec fierté, et masquée, en dévoilant sa récompense. Il a aussi écrit en légende : "Très honoré et très fier d'avoir reçu ce trophée de la Police judiciaire dans le cadre du combat que nous menons pour la Protection de l'enfance. Merci à vous."

Depuis 2013, Jean-Luc Reichmann est devenu acteur en plus d'être un des animateurs stars de TF1. Avec sa femme Nathalie Lecoultre et Michel Alexandre il a créé la série Léo Matteï, Brigade des mineurs. Une série qui cartonne sur la première chaîne et dont le tournage se déroule actuellement dans le Sud de la France. Les téléspectateurs retrouveront en effet bientôt le personnage de Léo Mattéï et auront la chance de découvrir un danseur de Danse avec les stars au casting ! Créateur et acteur de la série avec son épouse, Jean-Luc Reichmann s'était confié à Purepeople sur leur implication dans la série : "Elle est la directrice artistique. Elle s'occupe d'une main de maître, avec moi, de tout. De l'écriture, au casting en passant par le tournage, on est main dans la main à tous les niveaux de la chaîne de la production. (...) C'est un partage. Ça se passe bien parce que je pense qu'on essaie avant tout d'insuffler les mêmes valeurs à nos enfants. Et pour nous, la priorité, c'est la transmission, ce que l'on va laisser à nos enfants. Essayer que ce soit le monde le plus beau possible."