Jean-Luc Reichmann : Le touchant surnom qu'il donne à sa femme Nathalie

Interviewé par Nikos Aliagas dans l'émission 50 Mn Inside sur TF1 le 27 juin 2020, Jean-Luc Reichmann a accepté d'en dire un peu plus sur celle qui partage sa vie depuis près de vingt ans : Nathalie Lecoultre. Co-créateurs de la série Léo Matteï, Brigade des mineurs, Jean-Luc et sa femme viennent de terminer le tournage de la septième saison. "C'est une fierté de se dire qu'on a fait ça en famille avec Nathalie" admet-il avec beaucoup d'admiration.

Tout ce que je porte est validé par Nathalie

Très fusionnels l'un avec l'autre, Jean-Luc prend toujours en compte l'avis de son épouse pour toutes les décisions de sa vie, même les plus anodines. Styliste à l'époque de leur rencontre, Nathalie conseille depuis régulièrement Jean-Luc sur son style vestimentaire. Ainsi il lui a donné un surnom touchant... "Je l'appelle la coloriste de ma vie. Tu vois, elle m'a fabriqué ce t-shirt pour être avec toi aujourd'hui", confie-t-il avec amusement. En mars 2020, l'animateur de 59 ans expliquait également que Nathalie avait façonné son image dans les médias et forgé l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. "Quand je choisis seul mes vêtements, ça ne va jamais, donc elle s'occupe de moi ! Elle voit tout de suite si j'ai pris 500 grammes ou si j'ai perdu 1 kilo. (...) Tout ce que je porte est validé par Nathalie" indiquait-il dans les colonnes du magazine Gala.

Parents d'une grande famille recomposée de six enfants (de 11, 14, 19, 22, 23 et 29 ans), le présentateur fétiche de TF1 a également confié les dessous de son confinement en famille. Très protecteur avec sa progéniture, il admet être parfois un peu envahissant avec eux. "Je suis insupportable pour eux, je le sais, parce que je suis papa poule et puis il y a la valeur du travail. J'essaye de leur donner cette valeur. Avec l'ado, c'est assez compliqué." L'occasion pour Jean-Luc de demander encore une fois les conseils avisés de sa chère et tendre Nathalie ?