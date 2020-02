Jean-Luc Reichmann (Léo Matteï) : Ses enfants et sa femme présents en coulisses

La série Léo Matteï est de retour pour la septième saison sur TF1, jeudi 27 février 2020. Après avoir fait des confidences sur les nouveaux épisodes, Jean-Luc Reichmann a évoqué sa famille lors de son interview pour Purepeople.

Vous avez récemment confié que vos enfants avaient déjà tourné dans la série. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En sept saisons, on a cinq des six enfants [âgé de 9 à 29 ans, NDLR] qui ont fait des apparitions. C'est plutôt rigolo. Ça fait des souvenirs pour nous. Et c'est un petit Où est Charlie ? pour les téléspectateurs.

Certains veulent-ils devenir acteurs ?

Pas du tout pour le moment. Ils savent ô combien je travaille fort.

Votre compagne Nathalie travaille sur la série. Quel est son rôle ?

C'est la directrice artistique. Elle s'occupe d'une main de maître, avec moi, de tout. De l'écriture, au casting en passant par le tournage, on est main dans la main à tous les niveaux de la chaîne de la production.

N'est-ce pas trop difficile de travailler avec sa moitié ?

C'est un partage. Ça se passe bien parce que je pense qu'on essaie avant tout d'insuffler les mêmes valeurs à nos enfants. Et pour nous, la priorité, c'est la transmission, ce que l'on va laisser à nos enfants. Essayer que ce soit le monde le plus beau possible.

Vos enfants regardent-ils la série ?

Ils sont là à toutes les étapes, donc ils regardent sans regarder. Ils sont intéressés par toutes les étapes que l'on va raconter. Ils sont très attentifs là-dessus. Et maintenant, ils commencent à connaître tous les postes : son, cadreurs... On ne leur cache rien.

