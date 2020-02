Jean-Luc Reichmann, ses enfants déjà vus à la télé : ses révélations

Jean-Luc Reichmann est l'un des animateurs préférés des Français. Depuis 2010, il divertit notamment les téléspectateurs de TF1 avec Les 12 Coups de midi. Il les enchante également avec sa série Léo Matteï, dont le coup d'envoi de la saison 7 est prévu pour le 27 février 2020. Cette année encore, des invités spéciaux feront une apparition tels que le chanteur Lenni-Kim ou Sagamore Stévenin (Falco, Innocente). Si certains espéraient voir l'un de ses six enfants - âgés de 10 à 29 ans - devant la caméra pour ces nouvelles aventures, ce ne sera pas le cas. Mais le mari de Nathalie Lecoultre a fait une surprenante révélation sur le sujet.

Interrogé par Télé Loisirs, Jean-Luc Reichmann a dévoilé que certains de ses enfants ont déjà fait une apparition discrète dans Léo Matteï : "Dans les premiers épisodes, deux sont apparus au générique et un autre a joué dans un épisode, personne ne l'a su. C'étaient des apparitions subliminales, des petits clins d'oeil." Malgré leur belle expérience, cela ne leur a pas donné envie de poursuivre dans cette voie. Une situation qui réjouit l'homme de 59 ans. "J'en suis très heureux", a-t-il en effet précisé.

Cela n'empêche pas ses enfants de s'investir dans la vie professionnelle de son papa. Au cours d'une interview pour Télé 7 Jours datant de mars 2019, Jean-Luc Reichmann avait expliqué que ses enfants l'aidaient à réviser ses textes : "Ce n'est pas une passion, mais j'aime beaucoup cette initiative qu'ont eue mes enfants de me faire répéter les textes de mes films et de mes pièces de théâtre. Le plus drôle, c'est qu'ils me mettent des notes. Tantôt un 9, tantôt un 7... ou un 6 lorsque je ne suis pas concentré. C'est devenu une petite habitude ludique et agréable."