Jean-Luc Reichmann relooké par Nathalie : " Elle valide tout ce que je porte "

Jean-Luc Reichmann est un homme comblé professionnellement, mais également personnellement. Depuis plusieurs années, le présentateur des 12 Coups de midi (TF1) est en couple avec Nathalie Lecoultre. Ensemble, ils forment une grande famille recomposée de six enfants (de 11, 14, 19, 22, 23 et 29 ans). Un bonheur sur lequel il s'est livré auprès de Gala.

Le créateur et acteur de Léo Mattei admet auprès de nos confrères qu'il est un papa poule "strict" et "pas trop cool" qui essaie d'imposer des règles. Unis, ils partent tous ensemble en période de vacances scolaires. Pas marié, Jean-Luc Reichmann n'envisage pas de sauter le pas, car il se "sent plus libre et heureux comme ça". "Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le couple, au contraire. Quand j'ai rencontré Nathalie, elle était styliste et réputée. Elle avait travaillé avec des gens comme Isabelle Huppert, Yasmina Reza ou Johnny. Elle n'avait jamais entendu parler de moi. J'ai tout de suite aimé son côté féminin, l'émotion qu'elle dégageait. Ses racines en province. Je suis du Sud-Ouest, elle vient du Jura. Nous sommes complémentaires, elle est devenue la coloriste de ma vie", a-t-il confié.

Nathalie ne lui a pas simplement apporté beaucoup d'amour, mais aussi un nouveau style vestimentaire. Avant de la rencontrer, c'était "un peu la cata" côté look. Il se plaisait à porter des chemises roses et des Dr. Martens jaunes. "En 1994, j'avais même présenté un one man show avec un pantalon en peau de vache", a-t-il précisé. Sa compagne a donc mis un point d'honneur à le relooker. Depuis, il se fie à elle pour ses vêtements. "Quand je choisis seul mes vêtements, ça ne va jamais, donc elle s'occupe de moi ! Elle voit tout de suite si j'ai pris 500 grammes ou si j'ai perdu 1 kilo. (...) Tout ce que je porte est validé par Nathalie", a-t-il conclu le sujet.

L'intégralité de l'interview de Jean-Luc Reichmann est à retrouver dans le Gala du 5 mars 2020.