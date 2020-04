Jean-Luc Reichmann aminci : de nombreux kilos en moins grâce au confinement

Jean-Luc Reichmann est actuellement confiné à la campagne, à 120 km de Paris, dans la maison de son grand-père avec sa compagne Nathalie Lecoultre et ses enfants (il en a six, mais on ne sait pas s'ils sont tous avec lui). Une retraite lors de laquelle l'animateur prend particulièrement soin de lui. Il s'est confié au magazine Télé Loisirs.

Alors que confinement aurait tendance à rimer avec prise de poids puisqu'on bouge moins, pour la star des 12 Coups de midi, c'est l'inverse ! "J'essaie de manger sainement : j'ai perdu 4, 5 kilos", a-t-il confié à nos confrères. Mais alors, quel est son secret ? Il y a quelques jours, à Télé Star, il avait précisé : "J'ai été forcé de ralentir, de changer radicalement de rythme. Je passe plus de temps avec ma famille, et j'aime ça. J'ai même perdu 4 kilos alors qu'on passe notre temps à faire la cuisine. Comme on mange sain à horaires fixes, notre corps est reconnaissant."

Pendant cette période particulière, l'animateur s'occupe également de la maison familiale où il est entouré de nombreux animaux, un chien, des poules et des canards. Et prend tous les jours des nouvelles de sa maman. Il raconte à Télé Loisirs : "Ma mère, qui a 86 ans, est confinée à Toulouse. Tous les jours, on s'appelle en FaceTime. On prend un quart d'heure pour se donner la pêche. La première chose que je ferai dès que je pourrai, c'est d'aller l'embrasser."

Concernant les 12 Coups de midi, l'émission continue de diffuser des épisodes jusqu'au 28 avril. Et après ? Il est bien possible que des rediffusions passent à l'antenne. Ou alors, comme il l'explique, il pourrait reprendre le chemin des plateaux de tournage pour enregistrer des émissions sans public. Il serait donc seul face aux quatre candidats. Affaire à suivre...