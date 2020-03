Jean-Luc Reichmann, un confiné 2.0 : sa fille a fait de lui une star

À l'heure du confinement, les people font tout pour donner de leurs nouvelles, que ce soit via les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de médias. Jean-Luc Reichmann alterne entre ces deux procédés et a accordé une interview à TV Mag ce vendredi 27 mars 2020. Après avoir renseigné le lieu où il se trouve, à savoir "la maison natale" de son grand-père, "en pleine campagne à 120 kilomètres de Paris", il se confie sur son nouveau quotidien. "Il n'y a plus de réveil qui sonne, donc je me lève avec le jour, vers 7h. Je profite pleinement de la nature et des plaisirs simples qui sont à notre portée. Prendre le temps de préparer le petit-déjeuner pour tout le monde..."

Et du monde il y en a puisque, rappelons-le, Jean-Luc Reichmann est à la tête d'une famille recomposée de six enfants, âgés de 9 à 29 ans. Et alors qu'il profite de ce confinement pour passer plus de temps "avec les plus jeunes", l'animateur et comédien en apprend tous les jours, notamment sur les tendances du moment. "Ma fille m'a fait découvrir TikTok et ma première vidéo a été visionnée 2 millions et demi de fois, c'est complètement dingue", a-t-il révélé.

Lorsqu'il ne s'amuse pas sur sa nouvelle application, Jean-Luc Reichmann utilise les bonnes vieilles plateformes, Instagram, Twitter et Facebook, pour communiquer avec sa communauté. "J'envoie un maximum de signaux positifs aux gens qui me suivent et qui en ont besoin", a-t-il fait savoir. Et à en croire une récente vidéo, il met également ses enfants à contribution. En parlant de sa fille, c'est d'ailleurs elle qui semble se charger des tâches ménagères puisqu'elle a été filmée en train de passer l'aspirateur dans la maison ! Une plongée dans l'intimité de celui qui incarne Léo Matteï comme il en offre rarement.