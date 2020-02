Jean-Luc Reichmann, ses tournages loin de ses enfants : sa grosse organisation

Léo Mattéï revient ce jeudi 27 février 2020 dès 21h sur TF1 pour le grand bonheur des millions de fidèles téléspectateurs qui en sont fans. Jean-Luc Reichmann, qui y incarne le commandant de la brigade des mineurs, aura beaucoup à faire lors de cette septième et inédite saison.

Il donnera notamment la réplique à Lenni Kim, ancien candidat de The Voice Kids passé par Danse avec les stars, et l'une des nouvelles intrigues à venir portera sur un jeune autiste. Un petit clin d'oeil à Paul, protégé de l'animateur et grand champion des 12 Coups de midi, qui a d'ailleurs eu la chance d'assister au tournage de cet épisode.

Mais pour mener à bien la suite de cette fiction qui lui tient particulièrement à coeur, Jean-Luc Reichmann a dû faire quelques concessions. En effet, le tournage ayant eu lieu à Marseille, l'animateur a été contraint de quitter son nid douillet parisien un temps, et donc par la même occasion son épouse Nathalie et leur jolie famille recomposée, un véritable clan de six enfants âgés de 9 à 29 ans.

Lors d'un entretien accordé à Purepeople.com, Jean-Luc Reichmann, d'ordinaire très discret sur sa vie privée, a accepté d'en dire plus sur sa grosse organisation pour maintenir sa famille unie. "On tourne toute la semaine et vendredi, les enfants nous rejoignent jusqu'au dimanche parce que je n'ai pas voulu remonter sur Paris pour être totalement imprégné de Marseille pendant les deux mois de tournage. Quand on n'est pas avec eux, les grands s'occupent des moyens, les moyens des petits", a-t-il révélé.

