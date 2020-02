Jean-Luc Reichmann : Visite très émouvante de Paul sur le tournage de Léo Matteï

Bien qu'il ne soit plus là à impressionner le public avec son incroyable culture sur le plateau des 12 Coups de midi !, Paul n'en reste pas moins le protégé de Jean-Luc Reichmann. À tel point que l'animateur de 59 ans lui offre régulièrement de belles surprises. En décembre dernier, il l'avait par exemple invité au concert de Jean-Louis Aubert au Bataclan à Paris. Paul avait alors pu donner de la voix au côté du chanteur lors d'un moment privilégié et certainement inoubliable. Et lorsqu'il ne s'agit pas de musique, l'ancien grand champion de la Une se rend sur les plateaux de tournage. En effet, Jean-Luc Reichmann n'avait pas résisté il y a quelques mois à l'envie de présenter à Paul et à sa famille les coulisses de la série Léo Mattéï, dans laquelle il tient le rôle principal.

C'est d'ailleurs une intrigue toute particulière qu'a pu découvrir le jeune homme atteint du syndrome d'Asperger. En effet, alors que la septième saison de la fiction débarque jeudi 27 février prochain sur TF1, un épisode sera consacré à l'autisme comme l'a indiqué Jean-Luc Reichmann dans les colonnes de Télé Poche. "Dans la deuxième soirée, nous traiterons de l'autisme, une thématique arrêtée l'an passé, bien avant que Paul ne soit candidat aux 12 Coups de midi !", précise-t-il. L'occasion pour lui de se remémorer le passage de Paul en visite sur le tournage. "Il a rencontré le jeune comédien, lui-même atteint d'autisme, qui jouait le personnage. C'était très émouvant. Nous restons en contact, pour l'instant, il est à Grenoble et reprend doucement ses marques", a confié l'animateur et comédien.

Si Jean-Luc Reichmann se montre aussi paternel envers Paul, c'est qu'il est lui-même à la tête d'une famille nombreuse avec son épouse Nathalie. C'est d'ailleurs grâce à sa famille qu'il ne manque jamais d'idées pour les enquêtes de Léo Mattéï. "On est une famille recomposée avec six enfants, âgés de 11 à 29 ans. Ils nous nourrissent au quotidien avec ce qu'ils vivent au bahut, dans la cour de récréation, à la fac, ou même au boulot, car le grand travaille. Léo Mattéï, c'est notre septième enfant !"

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro du magazine Télé Poche en kiosques ce lundi 17 février 2020.