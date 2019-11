Jean-Pierre Foucault menotté par la police, la photo buzz

Jean-Pierre Foucault arrêté par la police ? Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Sur Twitter, ce mardi 12 novembre, l'animateur de 71 ans a posté une photo de lui, menottes aux mains et prêt à se faire embarquer par deux agents. Fort heureusement, tout cela fait en réalité partie d'une mise en scène. En effet, sur le cliché, on remarque d'entrée la présence de Jean-Luc Reichmann dans la peau de Léo Matteï. "Menotté par le commissaire Léo Matteï @JL_Reichmann ! Intraitable, mais humain... il m'a invité à déjeuner... pas facile avec les menottes !", ironise l'ancien présentateur de Qui veut gagner des millions.

Une petite blague qui a fait mourir de rire les internautes. "Jean-Pierre ne te laisse pas faire, tu as droit à ton joker : 'appel à un ami'", a même commenté un petit malin. De son côté, Jean-Luc Reichmann a également joué le jeu sur sa page Instagram. "Alerte ! Le docteur Dugenou est sous les verrous ‼️... Léo Mattéi l'a arrêté aujourd'hui mardi 12 novembre. Après enquête, c'est en fait un célèbre animateur télé qui voulait gagner des millions se faisant passer pour le célèbre docteur Dugenou", a-t-il inscrit en légende de la même photo.

Vous l'aurez donc compris, Jean-Pierre Foucault est le prochain guest de la série à succès de TF1, Léo Matteï : brigade des mineurs. Le tournage de la saison 7 qui se déroule à Marseille semble donc se poursuivre à merveille après avoir été interrompu à la suite d'intempéries. Une chose est sûre, le duo compte bien régaler les fidèles téléspectateurs de la fiction, qui sont d'ores et déjà impatients de les voir à l'oeuvre.