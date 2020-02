Jean-Luc Reichmann : Ses enfants et lui ont parlé sexto, son précieux conseil

Jean-Luc Reichmann, star des 12 Coups de midi, mais aussi de la série Léo Matteï, Brigade des mineurs (TF1), a été "secoué" ce week-end comme il l'a fait savoir sur Instagram. L'animateur et acteur de 59 ans à la tête d'une famille recomposée de six enfants avec sa femme Nathalie.

Samedi 22 février 2020, Jean-Luc Reichmann a raconté avoir eu une grande discussion avec ses enfants, ceux qui sont adolescents, concernant des faits d'actualité pas très joyeux comme l'affaire Benjamin Griveaux : des images à caractère sexuel de l'ex-candidat à la mairie de Paris ont fuité à cause de l'artiste et activiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo. Un sujet délicat à aborder avec ses enfants comme on peut le deviner. Jean-Luc Reichmann et mieux encore, sur Instagram, il a donné un conseil au public après avoir rencontré un avocat.

Il écrit : "La règle de 3x4x3... Hier soir, à la table familiale, entourés de grands ados, nous avons parlé de l'usage/partage – manifestement majoritaire (cf sondage Ifop) – des selfies sexuels chez les jeunes générations. Aujourd'hui, nous déjeunions avec un avocat parisien et, à notre évocation de la conversation familiale de la veille (qui – sans trahir de secrets – nous a un peu secoués) et de l'affaire Griveaux, voilà ce qu'il nous a dit : 'C'est bien simple, pour ce qui est de ce que tu peux partager sur le net – que ce soit un mail, une vidéo ou autre –, je dis à mes clients, il n'y a qu'une règle : 'celle du 3 par 4 par 3 (3x4x3).' Il nous l'a expliquée. 'Tu ne partages QUE ce que tu serais ok pour voir en affiche de 4 mètres sur 3 devant l'entrée : a) de ton lycée (ça, c'est pour les ados). b) de ton bureau (aujourd'hui ou dans 15 ans). c) de l'école de tes enfants (aujourd'hui ou dans 20 ans). Si dans les 3 cas tu es à l'aise, alors : 'Vas-y envoie !...'"

Un conseil que tout le monde devrait suivre !