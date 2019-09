Jean-Luc Reichmann et Nathalie, Régine... Du beau monde à la Fête à Neu-Neu

Le tout-Paris s'est donné rendez-vous à l'inauguration de la Fête à Neu-Neu, le 30 août 2019. Événement incontournable de la capitale, cette grande fête foraine organisé par le brillant Marcel Campion avait attiré les célébrités les plus prestigieuses. Cette année, Régine était à l'honneur et tant que la marraine de l'association "Les puits du désert". La grande chanteuse de 89 ans a pris le temps de poser avec plusieurs amis pour cette sympathique journée. Rappelons que la Fête à Neu-Neu cette année était organisée en faveur de l'association Les puits du désert , qui oeuvre afin de faciliter l'accès à l'eau potable au Niger.

Ainsi, nos acheteurs favoris d'Affaire conclue (France 2) étaient de la partie. Pierre-Jean Chalençon, facétieux collectionneur fan de Napoléon, a pris la pose avec sa comparse, Caroline Margeridon. Ils ont pu croiser le regard de Francis Lalanne et de Pascal Soetens, avec qui ils ont pris la pose devant l'objectif des photographes. Le chanteur, qui s'était engagé en politique en soutien du mouvement des gilets jaunes, a notamment pu enlacer sa grande amie Nicoletta (venue avec son mari Jean-Christophe). Un joli moment de complicité. De quoi rendre jalouse la belle Cindy Lopes, sulfureuse ancienne candidate de Secret Story, qui a reçu un doux baiser sur la joue de Francis Lalanne.

Jean-Luc Reichmann, animateur des Douze Coups de midi (TF1), était accompagné de son épouse, Nathalie. Le couple était très en beauté, posant au côté du présentateur Jordan Deluxe. Le chanteur Yannick (qu'on adore pour son tube Ces soirées là) était de la partie, tout comme Michel Geres, maire de Croissy-Beaubourg, et Jean-Pierre Castaldi.

Notons également les présences remarquées du chanteur Mr Beksoul - ancien membre du groupe K.Ommando et Arsenik - qui poursuit sa carrière en solo avec un nouveau titre Femmes Fortes, de Philippe Wintousky, la chanteuse Negrita, Stéphanie Fugain, l'actrice Grace de Capitani et son compagnon Jean-Pierre Jacquin, Fabrice Deville, Michel Chevalet, Albert Kassabi dit Bebert des Forbans et Astrid, et enfin, le DJ Albert de Paname. Quelle soirée inoubliable !