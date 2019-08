Stéphanie Fugain : Après la mort de Laurette, "des envies suicidaires..."

La maladie, une leucémie, a emporté sa fille Laurette en 2002. Cette même année, Stéphanie Fugain a également perdu ses parents. Autant d'épreuves qui ont poussé l'ex-femme du chanteur Michel Fugain a se poser la question de savoir si elle devait quitter sa maison de Levis-Saint-Nom (Yvelines) ou bien rester dans ce lieu chargé de souvenirs. Elle n'est finalement jamais partie.

C'est dans sa grande propriété située à quelques kilomètres de Rambouillet que Le Figaro est allée la retrouver pour un entretien publié ce mercredi 14 août 2019. Alors qu'il ne devait être que question de jardinage, la rencontre a lentement glissé vers la mort de Laurette, décédée à 22 ans seulement. L'entretien de ses nombreux arbres et ses multiples fleurs permet à Stéphanie Fugain de tenir le coup. "C'est ma façon de survivre. (...) J'ai besoin de l'énergie des arbres et des fleurs, et je me suis reconstruite. Même si le manque reste au quotidien, cela m'a sauvée. Je me suis souvent vue mourir de chagrin. On a des envies suicidaires quand on perd un enfant...", confie-t-elle au Figaro.

L'amour de Stéphanie Fugain pour les fleurs et son combat pour son association Laurette Fugain ont trouvé un point de fusion lorsqu'une rose au nom de sa fille a été créée par la société Jardiland et "baptisée en 2011 au Palais des papes d'Avignon". "J'ai tout de suite associé cette fleur à Laurette. Elle était discrète et délicate comme l'était ma fille", explique-t-elle.

Stéphanie Fugain a passé trente-cinq ans avec Michel Fugain. Le chanteur de 77 ans révélait en 2011 que leur mariage était terminé et présentait dans le même temps sa compagne Sanda. De l'union de Stéphanie et Michel sont nés quatre enfants : Sophie, née avant leur mariage, Marie en 1973, Laurette en 1979 et Alexis en 1993.