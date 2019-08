Pierre-Jean Chaleçon : Rencontre "au sommet" avec l'ex-femme d'un président...

Notre Pierre-Jean national a pu discuter avec l'ancienne épouse d'un des plus grands de ce monde. Le facétieux acheteur d'Affaire conclue (France 2) est actuellement en vacances dans le Sud de la France, à Saint-Tropez. Le 17 août 2019, le collectionneur fan de Napoléon a partagé un tendre souvenir d'une soirée passée quelques jours plus tôt, au restaurant La Bouillabaisse, situé en bord de plage. Cette somptueuse nuit organisée par Marcel Campion avait réuni de belles personnalités, comme Vincent Lagaf ou encore l'acheteuse Caroline Margeridon.

Mais une célébrité a attiré l'attention de Pierre-Jean Chalençon : Ivana Trump, première épouse du président américain. De quoi offrir une discussion inoubliable au collectionneur de 48 ans. "Avec Ivana Trump, une légende de Saint-Tropez et surtout la première femme de Donald Trump. Et des enfants qui sont les plus puissants des USA", assure-t-il sur Instagram.

Mais de quoi ont-ils pu bien discuter autour de leurs verres de rosé ? Vacances à Saint-Trop' ? Mode et accessoires ? (Ils semblent en effet partager une même passion pour les bijoux imposants...) Décoration antique et meubles rococo ? "Discussion au sommet concernant son ancien mari...", souffle Pierre-Jean Chaleçon. On n'en saura pas plus sur le contenu de leur échange, mais cette rencontre reste mémorable pour l'acheteur.