Danse avec les stars : Un danseur emblématique au casting de Léo Mattei

Anthony Colette était exceptionnellement disponible en cette période. D'ordinaire, il est occupé par le tournage de Danse avec les stars. Mais, cette année, l'émission a été reportée à une date qui n'est pour l'heure pas connue à cause du Covid-19. Une triste nouvelle pour l'équipe du concours de danse, mais une bonne pour Jean-Luc Reichmann qui voulait donner sa chance au jeune homme !

Dans la saison passée, c'est au jeune Lenni-Kim que Jean-Luc Reichmann avait fait confiance. "Il n'avait même pas 16 ans quand j'ai animé Danse avec les stars, la saison au cours de laquelle un animateur différent faisait une soirée [saison 8 en 2017, NDLR]. Je l'avais vu sur le plateau et je l'avais trouvé bouleversant. Il chantait, dansait, avait joué un peu la comédie. Je lui avais dit qu'on ferait peut-être quelque chose ensemble. Un an plus tard, ça s'est fait. Et je suis sûr qu'il va exploser. Je laisse leur chance aux jeunes", avait confié le compagnon de Nathalie Lecoultre à Purepeople, en février dernier. Il avait également fait appel à Florence Pernel, Catherine Marchal, Solène Hébert, Jean-Luc Aubry et Sagamore Stévenin.