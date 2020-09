Danse avec les stars bientôt de retour ? Le casting se précise, un nom dévoilé

La rentrée a sonné depuis quelques semaines maintenant mais cette année, elle apparaît bien différente du côté du petit écran. Si la grande majorité des émissions ont pu retrouver l'antenne en respectant les mesures sanitaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, il y en a une qui pâtit toujours de la crise. Il s'agit de Danse avec les stars. Car oui, difficile de mettre en place la célèbre compétition de TF1, bien connue pour que la proximité entre ses participants soit à l'honneur. En effet, comment imaginer par exemple imposer la distanciation sociale lors d'un slow ou d'un tango endiablé ? C'est pourquoi la production du show a pris la lourde décision d'annuler sa traditionnelle diffusion à l'automne pour envisager un retour au premier trimestre 2021. Néanmoins, aucune date n'a encore été avancée.

Reste que les équipes de Danse avec les stars ne chôment pas ! Bien au contraire, elles auraient même bien peaufinées le casting de la très attendue saison 11. D'après nos confrères de Télé-Loisirs, une personnalité est d'ailleurs déjà assurée d'apparaître sur le parquet de la Une, à savoir Claude Dartois, la superstar de Koh-Lanta !

Il s'agirait là d'une suite logique pour le grand sportif, lui qui a enchaîné les apparitions médiatiques depuis sa dernière participation à l'émission de survie en mars dernier. Toujours prêt à relever des défis, il semblait toutefois peu enclin à vouloir se déhancher comme il nous l'avait confié lors d'une interview. "C'est une aventure compliquée. J'ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs semaines et c'est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînement. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus".

Claude a donc tout l'air d'avoir changé d'avis et ses fans peuvent peut-être remercier Laurent Maistret justement qui avait joué les coachs avec son compère de Koh-Lanta. Vivement la diffusion !