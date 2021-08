Bruno (Les 12 Coups) favorisé par la production ? Mise au point face aux lourdes accusations

Un Maître de midi n'est pas un véritable Maître de midi s'il n'est pas accusé d'être favorisé par la production. Depuis le 21 janvier 2021, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre les aventures de Bruno dans Les 12 Coups de midi, sur TF1. Ce mercredi 11 août, le beau trentenaire en était à sa 197e participation et a terminé l'émission avec 828 545 euros de gains. Après avoir détrôné Christian Quesada et Paul, il pourrait donc bien prendre la place de numéro 1 aujourd'hui occupée par Eric (199 participations). Mais selon certains internautes, ce n'est pas totalement mérité.

Lors de sa 194e participation, la production du jeu télévisé présenté par Jean-Luc Reichmann a été accusée de favoriser Bruno. Selon des internautes, ses questions étaient plus simples que celles de son adversaire lors de la manche du "Coup fatal". Interrogé sur le sujet par nos confrères de Gala, le candidat a assuré qu'il n'accordait que peu d'importance à ces critiques. "Je refuse de me créer un compte Twitter parce que je n'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux en regardant constamment ce que les gens peuvent dire de moi. Après, je pense qu'on ne s'en sort plus et ça peut nous atteindre", a expliqué le Normand. Il ne sait donc pas tout ce qui se dit sur lui et ce n'est pas plus mal. "J'ai juste Instagram comme réseau social et la plupart des critiques ont lieu sur Facebook et Twitter à mon avis", a-t-il précisé.

Bruno "considère que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie". Il préfère privilégier les retours des personnes qu'il croise dans la rue et surtout de ses proches. Un entourage qu'il compte bien gâter avec l'argent gagné dans Les 12 Coups de midi. "Je pense que je ferai des placements et des investissements locatifs. J'aimerais investir dans des appartements dans le Sud-Ouest, d'où je suis originaire", avait-il aussi confié à Gala en juin dernier.