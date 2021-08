Bruno (Les 12 Coups de midi) bientôt millionnaire ? Il a écrasé Christian Quesada

Bruno deviendra-t-il bientôt le plus grand gagnant de l'émission Les douze coups de midi ? Réponse le 13 août prochain pour l'actuel maître de midi qui vient déjà de détrôner Christian Quesada qui occupait la seconde place avec 193 participations et 809 392 euros.

Condamné en avril 2020 à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques, Christian est depuis sorti de prison grâce à "un crédit de peine exceptionnel". Encore soumis à 5 ans de suivi socio judiciaire, il est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels. "Pour nous, c'est comme si Bruno était déjà deuxième, confirme un membre de la production. On n'allait pas en faire des tonnes. D'autant plus que le record d'Éric approche... "

Plus de 800 000 euros de gains

La semaine dernière, Bruno avait déjà accumulé près de 812 995 euros. "Je reçois l'argent au fur et à mesure, avec un écart de trois mois environ entre la diffusion et le versement. Ça permet de s'organiser un peu et de ne pas recevoir un gros chèque d'un coup", avait-t-il expliqué au Parisien.

Vendredi prochain, Bruno détrônera peut-être l'actuel plus grand champion de l'émission Eric qui compte 199 participations et 921 316 euros de gains. Surnommé "Fifou Dingo", Bruno deviendrait ainsi le champion de deux jeux télévisés Français : Les douze coups de midi sur TF1 mais aussi Personne n'y avait pensé sur France 3 où il avait remporté 12 500 euros de gains en 2020 avec un collègue de travail. "C'est une fierté. Bon après, l'argent et la durée ne sont pas les mêmes que sur TF1", avait-il indiqué à nos confrères du Parisien lors d'une précédente interview.