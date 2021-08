Bruno (Les 12 Coups de midi) en couple ou célibataire ? Son homosexualité évoquée

Depuis le 21 janvier 2021, les téléspectateurs ont le plaisir de retrouver Bruno dans Les 12 Coups de midi. A l'issue de l'émission du 2 août, le charmant trentenaire en était à sa 189e participation et avait récolté 805 995 euros. Il est donc le troisième plus grand champion du jeu télévisé derrière Eric (199 participations et 921 316 euros) et Christian Quesada (193 participations et 809 392 euros). Interrogé par Le Parisien, il s'est livré sur sa vie personnelle.

Rien ni personne ne semble arrêter le grand Bruno. Pourtant, il a découvert le programme un peu par hasard. Alors qu'il était de retour chez ses parents pour le confinement, il a regardé Les 12 Coups de midi pour la première fois. Le candidat a fini par se prendre au jeu et s'est inscrit. Après avoir passé un casting en visio, il a été retenu et a débuté les tournages peu de temps après. "Au début, j'étais un peu observateur. Puis j'ai pris mes repères. Je me suis finalement senti à l'aise et je me suis ouvert", a-t-il expliqué au Parisien. Comme tous ses prédécesseurs, ils a donc accepté d'évoquer sa vie privée, dont son homosexualité. "Les hétérosexuels n'ont pas de souci à parler de leur vie, donc je n'avais pas de raison de ne pas l'évoquer. Après, je suis célibataire donc on n'y revient pas à chaque émission. Et, comme ça, les gens n'ont pas besoin de taper Bruno Les douze coups de midi gay sur Google."

Peut-être Bruno trouvera-t-il l'amour grâce aux 12 Coups de midi. Grâce à sa notoriété, le participant a vu son nombre d'abonnés Instagram grimper. Et parfois, il reçoit des messages de prétendants. "Et de prétendantes !", s'est-il amusé. Dans la rue en revanche, il est un peu moins sollicité : "J'habite dans un petit village. En deux jours, tout le monde le savait. Aujourd'hui, je ne suis plus arrêté au supermarché ou dans la rue, à part des petits messages gentils. Tant que ça reste bienveillant, ça me va. Ceux qui ne m'aiment pas ont la décence de ne pas venir me le dire. Comme je refuse d'être sur Twitter, je ne le sais pas." Et ce n'est pas plus mal !