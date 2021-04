Christian Quesada ruiné : ses plus de 600 000 euros de gains envolés !

Entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, en 193 participations, Christian Quesada a réalisé 64 coups de maître, trouvé 7 étoiles et cumulé 809 392 euros de gains. Quatre ans après sa participation aux 12 coups de midi sur TF1, le candidat est un autre homme. Passé par la case prison durant deux ans pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", il serait en cavale... et surtout ruiné !

Ce jeudi 29 avril 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs reviennent sur le scandale de l'affaire. Ils évoquent notamment sa disparition depuis sa sortie de prison le 25 mars 2021. Christian Quesada n'a plus donné de signe de vie et souhaiterait refaire sa vie, méconnaissable, loin de sa maison de l'Ain où il n'est toujours pas retourné. Mais pour fuir, il a besoin d'argent. Et l'argent, il n'en a plus beaucoup.

Christian Quesada a dépensé 95% de ses gains

Guillaume Genton a des informations exclusives sur les finances du candidat du jeu de TF1 qualifié de "fugitif". "Il n'a plus beaucoup d'argent, on a tout le détail de ses dépenses", balance le chroniqueur. Rappelons que sur les 809 392 euros remportés, Christian Quesada avait eu 600 000 euros en cash et le reste en cadeaux. Et de cette somme, il ne reste aujourd'hui pas grand chose. "Il a donné 300 000 euros à ses deux enfants. Il a donné 80 000 euros à son frère. Il a acheté un studio à Béziers pour 30 000 euros. Il a dépensé 150 000 euros dans des voyages, notamment en Asie, et 15 000 euros pour sa chirurgie des dents", lance Guillaume Genton. Christian Quesada ne dispose alors plus que de 25 000 euros, soit 4% de la somme initiale...

Un calcul vérifié, comme le précise Guillaume Genton : "C'est sa déclaration au juge. Ce sont des chiffres très exacts." Et d'ajouter : "Il n'a plus de source de revenus aujourd'hui." Difficile donc de "se planquer pas très loin de l'Espagne, à la frontière" – comme l'indiquait un paparazzi la veille dans Touche pas à mon poste – sur une trop longue durée.