Christian Quesada sorti plus tôt de prison : pourquoi sa détention a-t-elle été écourtée ?

Christian Quesada est un homme libre. L'ancien champion des 12 Coups de midi (TF1) avait été condamné à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques en avril 2020. Pourtant, comme l'ont dévoilé nos confrères du Progrès le 25 mars, il serait sorti de l'établissement de Bourg-en-Bresse il y a deux semaines. Pourquoi sa détention a-t-elle été écourtée ?

Grâce au jeu des remises de peine comme l'a dévoilé Le Progrès. Et c'est avec un tout nouveau look qu'il aurait retrouvé sa liberté. Selon des témoignages, il aurait les cheveux longs et une barbe bien fournie à la Robinson Crusoé. Un style qui devrait lui permettre de se faire tout petit après sa terrible affaire. Désormais, Christian Quesada souhaite reprendre un nouveau départ. Il a donc quitté la ville de Hauteville (dans l'Ain) où il résidait. L'ex star des 12 Coups de midi a rendu les clés de sa maison l'été dernier. Il s'installera donc dans un autre endroit qui n'est, pour l'heure, pas connu. Rappelons que le père de famille de 56 ans (qui a deux garçons) reste sous surveillance. Il avait également écopé de cinq ans de suivi socio-judiciaire lors de son procès.

C'est en 2019 que la descente aux enfers a commencé pour Christian Quesada. Cette année-là, il a été arrêté à son domicile puis placé en détention provisoire et mis en examen. Des images pédopornographiques ont été découvertes chez lui. Et plusieurs jeunes femmes ont assuré qu'il avait tenté d'obtenir des photos d'elles, puis envoyé des photos de son anatomie sans leur autorisation en prétextant "s'être tordu le sexe".

Il ne s'agissait pas là des premiers démêlés de Christian Quesada avec la justice. En 2003, il avait été condamné à Nanterre à deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle et en 2009, condamné à dix mois de prison avec sursis à Créteil pour corruption de mineur de plus de 15 ans et détention d'images pédopornographiques.

C'est en juillet 2016 que Christian Quesada est passé de l'ombre à la lumière en participant aux 12 Coups de midi. Très vite, il avait ému le public avec son histoire personnelle. Il avait notamment révélé qu'il était au RSA avant de passer à l'antenne. Sa cagnotte de 809 392, remportée après 193 participations, devait donc être le signe d'une nouvelle vie pour lui. Mais son passé l'a rattrapé.