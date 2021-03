Christian Quesada sort de prison : l'ancien Maître de midi a déjà purgé sa peine

Il a retrouvé sa liberté. Christian Quesada, condamné en avril 2020 à trois ans de prison pour "corruption de mineurs" et "détention d'images pédopornographiques", a purgé la totalité de sa peine - par le jeu des remises de peine, nous apprend le journal Le Progrès le 25 mars 2021. Après être sorti du quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, l'ancien champion de l'émission Les douze coups de midi aurait déjà quitté le département de l'Ain. Difficile de connaître sa destination puisqu'il avait rendu les clés de sa maison, située à Hauteville, l'été dernier.

Christian Quesada avait été interpellé à son domicile en 2019 avant d'être placé en détention provisoire et être mis en examen. Le père célibataire - il a deux enfants - avait été délogé de son trône de manière violente : des centaines d'images et de vidéos de mineurs et d'enfants subissants des viols et des agressions sexuelles avaient été retrouvées sur ses ordinateurs. Selon divers témoignages, le Maître de midi avait également tenté d'obtenir, à de nombreuses reprises, des photographies de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux en profitant de sa popularité. Il prétextait s'être "tordu le sexe" pour envoyer, à ses victimes, des photographies très intimes de son anatomie sans autorisation...

Il conserve, à ce jour, l'un des records de gain de l'émission Les douze coups de midi. Présent sur TF1 du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, Christian Quesada avait étalé sa culture et remporté une immense cagnotte de 809 392 €. Il a finalement été doublé par Eric, en juin 2020 - puisque ce dernier a atteint les 921 316€ en l'espace de 199 participations - mais conserve la deuxième place du classement du show. Pour l'ancien chouchou de Jean-Luc Reichmann, la chute a été monumentale à bien des niveaux. Avant d'intégrer les rangs de l'émission, il avait déjà connu un parcours agité, comme il le racontait dans son autobiographie publiée en 2017...