Christian Quesada libéré de prison : changement de look impressionnant pour passer incognito

Après deux ans passés à la prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, Christian Quesada a été libéré il y a deux semaines selon les dernières informations du Progrès. Grâce à plusieurs remises de peine, l'ancien super champion des 12 coups de midi a réussi à purger la totalité de sa peine. Il avait été condamné à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le père de famille âgé de 56 ans reste sous surveillance puisqu'il avait également écopé de cinq ans de suivi socio-judiciaire lors de son procès. Une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) avait été réclamée.

Le journal local a pu recueillir quelques témoignages autour de la sortie de prison de l'ex-protégé de Jean-Luc Reichmann. D'après ces derniers, Christian Quesada se serait métamorphosé lors de son séjour derrière les barreaux. Il aurait désormais les cheveux longs et une barbe bien fournie. Un look qui lui a valu le surnom de "Robinson Crusoé" en prison et qui lui assure de retrouver l'anonymat. D'ailleurs, Christian Quesada n'est pas retourné s'installer dans sa maison et aurait quitté la région de l'Ain.

Pour rappel, Christian Quesada a été reconnu coupable en avril 2020 de corruption de mineures sur quatre jeunes filles mais aussi d'avoir détenu et d'avoir diffusé des images pédopornographiques. C'est l'année précédente, en 2019, que sa descente aux enfers a commencé. Une jeune fille l'accablait à l'époque et expliquait qu'il lui demandait de se dévêtir via les réseaux sociaux en se faisant passer pour un adolescent. Après cette première plainte, des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant viols et agressions sexuelles ont été retrouvées à son domicile. Et en novembre 2019, cinq nouvelles plaintes ont été déposées. À noter que Christian Quesada n'en était pas à ses premiers démêlés avec la justice. En 2003, il avait été condamné à Nanterre à deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle et en 2009, condamné à dix mois de prison avec sursis à Créteil pour corruption de mineur de plus de 15 ans et détention d'images pédopornographiques.

Présent dans les 12 coups de midi du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, Christian Quesada avait remporté une immense cagnotte de 809 392 €. Il demeure le deuxième plus grand champion de l'histoire du jeu.