Jean-Luc Reichmann sur Christian Quesada : "Je m'en pète !"

Depuis mars 2019, Christian Quesada, célèbre champion des 12 Coups de midi, est en prison. Il a été mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et est en attente de son jugement. Des mois passés loin des caméras et de la presse, contrairement à Jean-Luc Reichmann. Le célèbre animateur et acteur ne peut plus faire une interview sans qu'on lui parle de l'ancien maître de midi. Lors de son dernier entretien, il a une nouvelle fois fait part de son aversion pour Christian Quesada.

Invité dans l'émission de Cauet sur NRJ le 24 septembre 2019, celui que l'on retrouvera prochainement dans Léo Mattéï, brigade des mineurs sur TF1 a déclaré : "C'est plus mon histoire, ce mec, c'est une histoire qui ne m'appartient plus. Je m'en pète. Pour moi, il n'existe plus. Aujourd'hui pour moi, Paul est bien plus fort que tout monde parce qu'il est plus fort dans mon coeur."

Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Reichmann s'exprime sur l'affaire Christian Quesada. Dans un premier temps, l'homme de 58 ans faisait part de sa culpabilité. "Vous imaginez pour moi la blessure d'avoir mis quelqu'un comme ça en avant ? C'était une fierté de se dire que c'était un exemple. (...) Je culpabilise parce que je me demande comment je suis passé à côté de ça... Vous imaginez que je dors bien en ce moment ? Non !", avait-il déclaré dans C à vous sur France 5.

C'est ensuite sa colère qui avait pris le dessus comme le 20 avril sur RFM dans l'émission Une heure avec Bernard Montiel : "Peut-être que je m'en serais occupé moi-même, de ce mec, parce qu'à un moment donné, ce sont des choses qui sont insupportables pour moi qui défends depuis sept ans Léo Mattéi, la brigade des mineurs et j'essaie vraiment de faire de la prévention."