Paul (Les 12 Coups de midi) "éblouissant" : une star de la chanson fan de lui

L'émission du samedi 14 septembre a été marquée par l'intervention inattendue d'une star de la chanson française, qui a tenu à adresser une vidéo au champion toujours en lice : Paul, jeune homme attachant atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme.

Après une question sur la Russie, Jean-Luc Reichmann a rebondi en déclarant : "En parlant Russie, nous avons une amie qui regarde très souvent [Les 12 Coups de midi NDLR], qui avait envie laisser un petit message." Le suspense était à son comble jusqu'à ce que Mireille Mathieu apparaisse à l'image.

Avec son accent chantant de la Provence, la grande artiste de 73 ans a enchaîné les compliments sur Paul. "Bonjour Paul, je suis à Moscou sur la Place Rouge. J'ai suivi vos exploits cet été et je dois vous dire que vous êtes éblouissant. Toute la France est derrière vous, fascinée par votre savoir, votre connaissance, votre humour et votre immense gentillesse. Vous êtes le tsar des 12 coups de midi. Je vous embrasse affectueusement, ainsi que Jean-Luc et toute son équipe. Bravo Paul, vous êtes le super champion", a-t-elle témoigné. Ébahi par tant de gentillesse et de bienveillance, Paul n'a pas loupé une miette de cette touchante intervention.

Suite à la diffusion de l'émission, Jean-Luc Reichmann a tenu à remercier Mireille Mathieu pour son message. "Merci Merci MERCI pour cette belle surprise de notre ambassadrice de la France !! dans le Monde entier, à notre Mariane Nationale‼️ .... Mireille Mathieu. Merci Mireille et merci à Tousss de votre fidélité aux 12 Coups de Midi", a commenté l'animateur.

Les téléspectateurs de TF1 le retrouveront également ce soir dans l'émission La chanson secrète, dans laquelle Slimane lui a réservé une émouvante surprise...