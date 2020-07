12 Coups de midi : Gains et performances, les 10 meilleurs maîtres de midi

La célèbre émission Les 12 Coups de midi célèbre ses 10 ans ! La production a souhaité fêter ce bel anniversaire comme il se doit. Ainsi, depuis lundi 29 juin 2020, plusieurs champions du célèbre jeu de questions de culture générale s'affrontent sur TF1. Et ce samedi 4 juillet, lors de la grande finale du combat des maîtres, Eric, Hakim, Paul Timothée et Alexandre sont en lice pour le titre de maître suprême.

Lors de cette belle soirée de retrouvailles animée par Jean-Luc Reichmann, les anciens candidats seront divisés en deux équipes avec en tête une célébrité pour chacune : l'humoriste Anne Roumanoff et le chanteur Claudio Capéo. D'autres personnalités sont attendues pour faire le show, à l'instar de Kendji Girac, Ofenbach ou encore Julien Duboué et Juan Arbelaez, le duo de la nouvelle émission Cuisine impossible... tout en respectant les règles en vigueur en ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. D'ailleurs, l'émission sera tournée sans public. Enfin, l'argent récolté sera reversé à l'association Action Enfance, qui accueille, protège et éduque des frères et soeurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte.

En attendant de connaître le nom du grand gagnant, Purepeople.com vous propose le classement des 10 meilleurs maîtres de midi :

1. Eric avec 921 316 euros

Le candidat a tourné sa première émission le 21 novembre 2019 et a été éliminé le 19 juin 2020 par Colas. Le Maître cumule donc 199 participations ! Il a réussi 62 coups de maître, découvert 7 étoiles mystérieuses et remporté la très belle somme de 921 316 euros. Eric a détrôné Christian Quesada, un véritable soulagement pour lui... et certainement aussi pour la production du jeu.

2. Christian Quesada avec 809 392 euros

Christian Quesada est le deuxième Maître de midi. Entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, en 193 participations, il a réalisé 64 coups de maître, trouvé 7 étoiles et cumulé 809 392 euros de gains. Deux ans après son succès, en mars 2019, un scandale a éclaté. Le candidat a été arrêté pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le 8 avril 2020, le tribunal de Bourg-en-Bresse l'a condamné à trois ans de prison et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

3. Paul avec 691 522 euros

Paul complète le podium. Ce candidat s'est illustré sur 153 participations entre le 29 avril 2019 et le 10 octobre 2019. Avec 59 coups de maître et 6 étoiles mystérieuses découvertes, il a réussi à mettre de côté une belle cagnotte : lors de son élimination, Paul est parti avec 691 522 euros. Le candidat, atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, avait su fédérer un large public. Plus encore, Mireille Mathieu, véritable star de la chanson, lui avait apporté tout son soutien.

4. Véronique avec 447 226 euros

La première femme à faire son entrée dans le classement est Véronique. Elle compte 100 participations du 5 avril 2018 au 21 juillet 2018. Durant toutes ces semaines, elle a réussi 39 coups de maître, trouvé 4 étoiles et cumulé 447 226 euros de gains. Cette maman de deux enfants, Nicolas (16 ans) et Angélique (14 ans), avait gâté toute la famille. Son fils avait notamment pu profiter des nombreuses consoles gagnées par sa maman grâce aux étoiles mystérieuses.

5. Alexandre avec 417 828 euros

Entre le 12 novembre 2010 et le 25 janvier 2011, Alexandre a remporté 37 coups de maître et découvert 5 étoiles mystérieuses. En fin de parcours, il avait touché 417 828 euros ! Une belle performance.

6. Benoît avec 397 946 euros

Benoît suit avec 82 participations aux 12 Coups de midi entre le 18 janvier 2019 et le 9 avril 2019. Il a trouvé 3 étoiles mystérieuses, réussi 28 coups de maître et remporté 397 946 euros. Très investi dans le jeu, le candidat avait carrément pris un congé sans solde pour profiter "à fond de l'aventure". Rappelons que Benoît est professeur d'histoire-géographie au lycée et qu'accompagner ses élèves jusqu'au bac lui tenait particulièrement à coeur.

7. Bruno avec 393 650 euros

Entre le 8 août 2013 et le 26 octobre 2013, Bruno s'est imposé comme Maître de midi. Le candidat a réussi 34 coups de maître et découvert 3 étoiles, ce qui lui a permis de toucher la jolie somme de 393 650 euros au moment de son élimination.

8. Timothée avec 353 348 euros

Entre le 24 mars 2017 et le 14 juin 2017, Timothée a participé à 83 émissions, réussi 29 coups de maître et trouvé 4 étoiles mystérieuses. Il a en tout remporté la somme de 353 348 euros. À l'antenne de TF1, le candidat avait raconté être agriculteur, chercher l'amour... et avoir un frère jumeau ! Le public s'était attaché à Timothée et, bonne nouvelle, il participera au combat des maîtres ! Fera-t-il mieux que ses camarades ? Affaire à suivre.

9. Xavier avec 335 856 euros

Xavier se fait une place en huitième position. Entre le 5 janvier 2013 et le 21 mars 2013, il a réussi 32 coups de maître, trouvé 3 étoiles et gagné 335 856 euros.

10. Sylvain avec 335 593 euros

Enfin, Sylvain clôture ce classement avec 335 593 euros de gains touchés entre le 26 avril 2015 et le 15 juillet 2015 grâce à ses 30 coups de maître et 4 étoiles découvertes.

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce samedi 4 juillet 2020 afin de suivre la grande finale du Combat des maîtres des 12 Coups de midi.