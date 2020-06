Les 12 Coups de midi : Qui est Colas, le candidat qui a éliminé Éric ?

Nouveau chapitre pour Les 12 Coups de midi. Ce vendredi 19 juin 2020, l'émission a été marquée par l'élimination d'Éric, le plus grand champion du jeu télévisé de TF1. Le candidat originaire de Bretagne a été éliminé à sa 199e participation, avec 921 316 euros de gains en poche, après avoir provoqué Colas en duel. Mais qui est donc le nouveau Maître de midi ?

Le beau brun est un analyste financier de 28 ans. "Colas est écoresponsable, il achète en vrac, utilise des bouteilles rechargeables et ne voyage qu'en train", a confié la voix off Zette pour présenter le candidat qui vient de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Quelques minutes plus tard, les téléspectateurs ont appris que l'été dernier, il avait fait l'ascension du Mont-Blanc avec un ami, l'un de ses meilleurs souvenirs. "On a fait ça en deux jours", a-t-il précisé. Une envie qu'il avait depuis longtemps.

En revanche, sa venue sur le plateau des 12 Coups de midi est un hasard. A l'origine, il accompagnait l'un de ses meilleurs amis pour le casting. Colas l'a donc également passé et si lui a été pris, son copain n'a pas eu cette chance. "J'espère qu'il restera mon ami", a-t-il plaisanté.

Colas n'a rien caché non plus de situation amoureuse. Il est en couple avec une certaine Andréa et il espère qu'elle sera fière de lui. Elle a tout pour l'être car après avoir éliminé Éric, il a été plus fort que son autre rivale, Stéphanie. Il est en effet arrivé jusqu'au bout de l'émission et, pour l'heure, sa cagnotte s'élève à 1000 euros.

Espérons qu'il fera un aussi beau parcours que son prédécesseur. C'est tout le bien que lui a souhaité Éric avant de lui céder sa place. "Ça restera un moment unique dans ma vie. Merci à toutes les équipes qui sont formidables", a ajouté le papa de Candice et Justine qui reviendra chercher son chèque dans l'émission diffusée samedi 20 juin.