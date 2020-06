Éric (Les 12 Coups de midi) éliminé : grosse émotion sur le plateau

Depuis le 28 décembre 2019, Éric était le grand Maître de midi des 12 Coups de midi, sur TF1. À chaque déjeuner, les fidèles téléspectateurs de l'émission se plaisaient à retrouver cet homme à la culture générale très développée. Malheureusement, le candidat a été éliminé ce vendredi 19 juin 2020, avec 921 316 euros de gains.

Éric a en effet échoué lors de la première épreuve. Il s'est trompé sur deux questions : "Quelle émission Alessandra Sublet a-t-elle présentée ?" et "Quelle proposition désigne un produit laitier ?". Il a répondu "Les Maternelles" et "kvas". Passé au rouge, il a défié Colas en duel sur la question : "Quel objet porte le même nom qu'un insecte ?" Malheureusement, son rival a trouvé la bonne réponse (une serpillière), précipitant ainsi sa chute. Après avoir applaudi son rival, Éric a confié, très ému : "Rien n'est jamais acquis, j'espère que Colas ira très loin. Il a le potentiel. Ça restera un moment unique dans ma vie. Merci à toutes les équipes qui sont formidables." Sur le plateau, le choc et la tristesse étaient palpables. Le présentateur n'a bien entendu pas manqué d'avoir de gentilles paroles pour Éric : "Vous êtes une belle personne. Vous avez toujours été le plus juste possible. Vous êtes resté droit et j'en suis très heureux. Continuez à défendre l'image de la famille et vos valeurs. Bravo pour votre connaissance, vous êtes un exemple pour beaucoup de Français."

Il faut dire que le papa de Candice et Justine en était à sa 199e participation. Le public et le présentateur Jean-Luc Reichmann ont donc eu le temps de s'attacher à lui. Malgré son émotion, le participant pourra se targuer d'avoir dépassé Christian Quesada et ses 193 participations. Son objectif depuis le début.

Malgré la tristesse de voir les images de l'élimination d'Éric, les téléspectateurs ont tout de même eu le temps de se préparer psychologiquement à ne plus le suivre dans l'émission dès le lundi 22 juin. Le 19 mai dernier, Jean-Luc Reichmann avait spoilé son départ en partageant une vidéo prise sur le plateau des 12 Coups de midi (TF1). On pouvait apercevoir les quatre pupitres des candidats du jour et donc apprendre que le présentateur de 59 ans avait accueilli des personnes qui se prénomment Hugo, Joachim, Eva et Valérie. Mais à aucun moment le prénom Éric n'était apparu, de quoi intriguer les internautes.

Sud Info, qui avait alors mené l'enquête, avait confirmé que le candidat né à Lorient, dans le Morbihan, serait bien éliminé. Nos confrères avaient même dévoilé la date à laquelle il quitterait l'émission, ainsi que le nom de la personne qui avait réussi à le détrôner.

Au vu de son beau parcours, on imagine que Jean-Luc Reichmann ne manquera pas de l'inviter sur le plateau des 12 Coups de midi dès que l'occasion se présentera. Éric devrait également participer à la prochaine émission spéciale Maîtres de midi où s'affrontent d'anciens candidats.

Éric compte bien faire profiter sa famille de ses gains. Interrogé par Télé Star en mars, dernier, il avait confié : "Je vais déménager ou agrandir la maison, offrir quelques voyages à ma famille et surtout assurer les études de mes filles. C'est l'essentiel pour moi."