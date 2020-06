Éric (Les 12 Coups de midi) bientôt éliminé et plus fort que Christian Quesada !

La fin aurait-elle sonné pour Éric ? Candidat phare des 12 Coups de midi depuis plusieurs mois maintenant, il est parvenu à se hisser au rang de Maître de midi en un rien de temps. Mais après avoir battu les scores de Paul, le deuxième plus grand champion du jeu, son parcours exceptionnel pourrait bien s'arrêter là. C'est d'abord Jean-Luc Reichmann lui-même qui a mis la puce à l'oreille des téléspectateurs en postant une vidéo prise sur le plateau des 12 Coups de midi (TF1) sur Instagram. Les images révélaient les quatre pupitres des candidats du jour, sur lesquels manquait le prénom de Éric. Ni une ni deux, les internautes étaient alors persuadés de son élimination, regrettant au passage ce spoil involontaire.

Alors qu'aucune confirmation n'a été apportée, ce sont nos confrères de Sud Info qui donnent les derniers éléments de réponse ce mardi 2 juin 2020. D'après les informations d'un spécialiste de télévision cité par le média, Éric devrait en effet tirer sa révérence, et ce, très prochainement. Car oui, la date du 19 juin a été avancée. Il s'agira là de sa 199e participation.

Le père de famille d'une quarantaine d'années, qui a bénéficié d'une dérogation spéciale afin de se rendre sur le plateau de tournage ces derniers jours, pourra toutefois se consoler avec son statut de recordman. En effet, malgré son élimination, Éric demeurera "le plus grand Maître de midi en termes de gains et en nombre de participations." Il détrône ainsi Christian Quesada, reparti avec plus de 800 000 euros de gains au bout de 193 participations. Une véritable aubaine pour Jean-Luc Reichmann et la production de l'émission qui n'auront plus jamais à évoquer l'ancien champion récemment condamné pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques.