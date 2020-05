Éric (Les 12 Coups) éliminé ? Une vidéo de Jean-Luc Reichmann sème le doute

Mardi 19 mai 2020, Éric en était à sa 168e participation. À l'issue de l'émission, il avait cumulé 839 794 euros de cagnotte, une somme magnifique. Le candidat espère surpasser Christian Quesada et ses 193 participations comme il la déjà confié sur le plateau des 12 Coups de midi ou en interview.

Malgré le périmètre de 100 kilomètres imposé par le gouvernement, Éric (qui réside en Bretagne) a pu faire son retour sur le plateau quand le confinement s'est terminé, le 11 mai dernier. "Nous avons privilégié des candidats qui résident dans un périmètre de 100 km. Et nous avons obtenu une dérogation spéciale pour permettre à notre maître de midi Éric de venir de Bretagne et d'être physiquement avec nous : on lui a trouvé un logement à côté du studio, on ne s'approche pas à moins de 2,50 m de l'autre", avait expliqué Jean-Luc Reichmann au Parisien.