Les 12 Coups de midi : Éric de retour grâce à un traitement de faveur

C'est reparti pour un tour ! Après deux mois d'incertitudes et de chamboulement des programmes, les téléspectateurs vont pouvoir retrouver peu à peu leurs rendez-vous télévisuels quotidiens. À commencer par les 12 Coups de midi ! Alors que la rediffusion du parcours de Paul a été mise en place ces derniers jours, les affaires ont pu reprendre dès lundi 11 mai 2020 avec l'enregistrement de numéros inédits. Jean-Luc Reichmann n'était d'ailleurs pas peu fier de l'annoncer sur sa page Instagram, révélant au passage que tous les moyens avaient été mis en oeuvre pour qu'il n'y ait aucun risque d'être contaminé par le coronavirus. L'animateur pourra donc sans crainte accueillir de nouveaux candidats, mais surtout retrouver l'actuel champion, Éric.

Ce dernier a même eu le droit a un traitement de faveur de la part de la production du jeu de TF1 comme l'a confié Jean-Luc Reichmann au Parisien. "Nous avons privilégié des candidats qui résident dans un périmètre de 100 km. Et nous avons obtenu une dérogation spéciale pour permettre à notre maître de midi Éric de venir de Bretagne et d'être physiquement avec nous : on lui a trouvé un logement à côté du studio, on ne s'approche pas à moins de 2,50 m de l'autre."

Si Éric a sans doute était heureux d'être appelé à revenir en plateau pour jouer son titre, le candidat est aujourd'hui confronté à nouvelle pression après deux mois de stand-by, durant lesquels il a tout de même sérieusement potassé. "Il m'a dit qu'il avait profité du confinement pour réviser avec ses enfants. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait : c'est ce qui fait le sel de l'émission. Pour ce jeu, il faut être fort, tant au niveau culturel que psychologique. Éric peut reprendre les réflexes de l'émission ou avoir été déstabilisé par cet arrêt de deux mois." Verdict ce mardi lors du numéro inédit des 12 Coups de midi !