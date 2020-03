Éric (12 Coups), sa femme angoissée : "Il peut y avoir des contaminations"

Confiné en Bretagne avec sa femme et ses filles Candice (16 ans) et Justine (7 ans), Éric, l'actuel champion des Coups de midi (TF1) n'est pas rassuré. Son épouse travaille en milieu hospitalier, ce qui la met potentiellement en danger. Le dessinateur-projeteur en bâtiment s'est confié à Gala depuis chez lui.

Si Éric travaille à domicile, ce n'est pas le cas de sa femme Stéphanie qui est secrétaire médical dans un hôpital situé à Lorient. Pour elle qui se retrouve confrontée plus directement au coronavirus, travailler est une source d'angoisse. Elle a peur de contaminer Éric et leurs filles. Le joueur des 12 Coups de midi raconte à nos confrères : "Elle continue d'aller au travail dans des conditions un peu difficiles qui sont celles des hôpitaux, où on manque cruellement de moyens pour protéger l'ensemble du personnel. Même si elle est dans un service un peu à l'écart des zones stratégiques, il peut y avoir des contaminations. Elle n'est pas à l'abri. Elle y va toujours avec une certaine angoisse."

La famille d'Éric est très soudée, comme on avait pu le voir en février dernier. Dans son émission, Jean-Luc Reichmann avait remis une enveloppe à Éric renfermant des lettres de ses proches. Candice, lui avait notamment écrit : "À tes côtés, j'ai appris le respect, la patience, la tolérance, l'altruisme, et mille autres vertus pour lesquelles je t'admire. Quand je te regarde à travers l'écran, je ne vois pas qu'un homme brillant et cultivé, non. Je vois mon papa, mon père, qui est bien plus que cela. Alors bon courage papa pour tes prochaines émissions. Mais n'oublie surtout pas que je t'aime fort. Ta fille." On souhaite à la petite famille de bien se porter.