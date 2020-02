Éric (Les 12 coups de midi): Bouleversé par la lettre d'anniversaire de sa fille

Aujourd'hui est un grand jour pour Éric, actuel maître de midi de l'émission Les douze coups de midi (TF1). Le candidat, qui a récemment intégré le Top 5 des meilleurs candidats du jeu télévisé, fête son 46e anniversaire, le 11 février 2020. Pour l'occasion, sa famille, qui n'a pas pu être présente sur le plateau lui a préparé une jolie petite surprise. Dès la première minute de l'émission, Jean-Luc Reichmann est venu lui remettre une enveloppe renfermant des lettres de ses proches. Parmi elles, la déclaration de Candice, sa fille aînée, qui a profondément bouleversé le candidat...

"Je voulais que tu saches que je suis très fière de toi, mais que cela n'a rien à voir avec ton succès dans l'émission car cela n'est qu'une infime partie de mon admiration. Je suis fière que tu sois mon père, parce que tu es doux, sensible, drôle, intelligent, et surtout, tu es juste. Papa, tu m'as transmis des valeurs que je chéris...", lui lit le présentateur à voix haute.

La suite de la lettre va totalement faire fondre en larmes Éric : "À tes côtés, j'ai appris le respect, la patience, la tolérance, l'altruisme, et mille autres vertus pour lesquelles je t'admire. Quand je te regarde à travers l'écran, je ne vois pas qu'un homme brillant et cultivé, non. Je vois mon papa, mon père, qui est bien plus que cela. Alors bon courage papa pour tes prochaines émissions. Mais n'oublie surtout pas que je t'aime fort. Ta fille."

Un moment fort en émotion qui a amené le public à se lever pour applaudir le candidat. Sur Instagram, Jean-Luc Reichmann a immortalisé l'instant en publiant une vidéo accompagnée d'un message touchant : "ÉRIC S'EFFONDRE ‼️! IL FOND en LARMES sur le plateau des #les12coupsdemidi et craque littéralement aujourd'hui... le jour de son anniversaire à la lecture d'une lettre de ses filles. Bon anniversaire Éric... Et à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui", écrit le célèbre animateur en légende. Un moment qui restera gravé dans la mémoire d'Éric !