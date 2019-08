Michel Drucker, rosé à la main : Pompette, il imite Johnny Hallyday

Jean-Luc Reichmann et Michel Drucker ne s'ennuient pas. Les deux amis du PAF ont décidé de mener la grande vie, en Corse. Grands repas, jolie villa au bord de la mer entourée de pins... Ils passent de douces vacances au soleil. Les chaudes soirées d'été de l'île de beauté sont souvent le spectacle d'apéritifs plus ou moins animés. Celui des présentateurs valait, à coup sûr, le détour.

Verre de rosé à la main, Michel Drucker (76 ans) apparaît avec un sérieux coup dans le nez, dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann, le 8 août 2019. Le regard un peu vitreux, sourire béat et gestes lents, le présentateur de Vivement dimanche était tout simplement... pompette ! Il faut dire qu'il n'est pas habitué à boire.

"Mesdames et messieurs bonjour. Aujourd'hui nous recevons un homme anonyme, bien évidemment. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Bonjour monsieur", commence Jean-Luc Reichmann. "Bonjour monsieur Reichmann. Attention à la marche !", blague son acolyte en bafouillant. Ils rient aux éclats et son ami poursuit : "Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez toujours bu de l'eau vous !"

"Je bois un cul ! Ouais ! Et un cul de rosé ça se refuse pas", s'esclaffe Michel Drucker, dans une tentative d'imitation de Johnny Hallyday, son grand ami tristement décédé. "Surtout pas à votre copain Jean-Luc qui vous offre ça en Corse. Car on est en Corse, enfin je crois. Avec une vue épuvantable (sic). Regardez cette vue. Voilà, on a la vue ici. Elle est... Elle est floue la vue. C'est peut-être dû au rosé", rigole-t-il, tenant fièrement son verre de rosé. La vidéo se conclut sur une phrase imprononçable de Jean-Luc Reichmann, à laquelle son complice répond : "L'alcool, non !" On ne saura jamais vraiment ce qu'a voulu dire l'animateur, mais Michel Drucker semble l'avoir compris. C'est ça, la vraie amitié.