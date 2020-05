N'oubliez pas les paroles de retour avec un public étonnant

Si les téléspectateurs se demandaient encore à quoi ressembleront les plateaux télé une fois le confinement levé, Nagui a entrepris de répondre à leur questionnement ! En effet, ce lundi 11 mai 2020, l'animateur a pu reprendre les tournages de ses émissions sur France 2, dont celui de N'oubliez pas les paroles.

Soulagé et excité à cette idée, l'époux de Mélanie Page a partagé une photo des coulisses de l'enregistrement de son karaoké géant sur Instagram. Comme on pouvait s'en douter, des précautions sanitaires très strictes ont été mises en place, comme l'interdiction d'accueillir un public par exemple. D'ailleurs, pour pallier ce manque, critique pour une émission de divertissement, la production de N'oubliez pas les paroles a trouvé une astuce très originale. Sur l'image postée par Nagui, on constate que des mannequins en plastique et des poupées gonflables ont été installés dans les rangées. "Bonne journée, bon #deconfinement #restezprudents nous tournons aujourd'hui les nouveaux numéros", a-t-il écrit en légende, accompagnée d'émojis hilares.

Cette solution de fortune a beaucoup amusé les internautes, lesquels sont impatients de découvrir le résultat devant leur écran. "Ça doit être une ambiance particulière", "ce public-là c'est le meilleur", "Géniale l'idée !", "Un public en délire avec Nagui !", "Excellent... Avec de l'humour tout semble un peu moins compliqué", peut-on lire.



Nagui est loin d'être le seul à reprendre du service ce 11 mai. Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télé, a expliqué au Parisien que tout était prêt pour que les émissions préférées des Français retrouvent l'antenne, comme Affaire Conclue entre autres. Mais, d'autres magazines ont été préparés en marge du déconfinement, afin de pouvoir proposer des numéros inédits dès ce début de semaine. Parmi eux, Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollaert et Je t'aime etc de Daphné Bürki.