Les 12 Coups de midi : Jean-Luc Reichmann de retour sous haute protection

Bonne nouvelle pour les fans des 12 Coups de midi. Comme l'a annoncé Jean-Luc Reichmann en vidéo sur Instagram, dès le mardi 12 mai, les téléspectateurs pourront découvrir des nouveaux épisodes du célèbre jeu de TF1. L'animateur a en effet repris le tournage lundi 11 mai, premier jour du déconfinement, en présence du champion Eric. Et tout a été fait pour protéger l'animateur et les joueurs comme l'a révélé le présentateur dans une autre vidéo.

Si ses vidéos TikTok et ses vidéos de poules et d'oies risquent bien de manquer à certains de ses followers, Jean-Luc Reichmann n'a pas caché hier sa joie de retrouver les plateaux de tournage. Il faut dire qu'en plus de retrouver ses collègues, il sait que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour qu'il travaille sans prendre le risque d'être contaminé par le coronavirus.

Dans une vidéo où il se balade au milieu du nouveau décor de son émission, Jean-Luc Reichmman raconte : "Alors, comme vous pouvez le voir, tout le monde est masqué, hyper masqué. Tout le monde respecte les distances de sécurité. (...) Je n'ai pas de masque mais je suis le seul à ne pas avoir de masque. Là, je vous fait découvrir un petit peu ce nouveau plateau. Nous avons ici toutes les personnes qui nettoient. C'est désinfecté de partout et ça, c'est le nouveau décor." On peut en effet voir une femme désinfecter soigneusement son écran et le poste depuis lequel il lit les questions aux candidats. Dans ces conditions, l'homme de télévision peut travailler en toute sécurité et les joueurs peuvent tenter de gagner des gains sans ne rien craindre.

Bien entendu, le tournage des 12 Coups de midi est réalisé sans public. Mais Jean-Luc Reichammn est son équipe feront-ils preuve d'inventivité comme Nagui et N'oubliez pas les paroles ? Comme l'a révélé l'animateur de France 2, pour faire comme si il y avait un public sur le tournage de son émission, ils ont utilisé des ballons pour créer des silhouettes humaines. Et le résultat est bluffant.