Christian Quesada méconnaissable : sa nouvelle apparence en image, après la prison

Depuis le 25 mars 2021, Christian Quesada est un homme libre. En effet, cette date-là marque sa sortie de prison après deux ans d'incarcération pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Depuis, l'ancienne star des 12 coups de midi semble prête à tout pour retrouver l'anonymat. En effet, il serait aujourd'hui métamorphosé physiquement. Mais à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? Ce jeudi 29 avril 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), un portrait robot est révélé.

La magazine Détective a publié un montage de ce à quoi ressemblerait désormais Christian Quesada. L'image est diffusée en direct sur le plateau de TPMP et Cyril Hanouna est pris d'un fou rire. Il découvre un brun aux cheveux longs et à la barbe épaisse. "C'est Jésus !", s'exclame un chroniqueur. Et Benjamin Castaldi de noter : "On le reconnaît, quand même..." Et en effet, le portrait robot reprend une vieille photo du candidat de jeu télé et y apporte les modifications annoncées. De son côté, Cyril Hanouna estime que les téléspectateurs ne pourraient pas immédiatement le reconnaître.

Christian Quesada : Nouveau look pour une nouvelle vie

Rappelons qu'à sa libération de prison, Christian Quesada avait déjà été annoncé transformé par nos confrères du Progrès, qui évoquaient une longue chevelure et une barbe bien fournie. Un nouveau look qui lui a valu le surnom de Robinson Crusoé derrière les barreaux. Mais ce n'est pas tout : l'ancien maître de midi n'a pas remis les pieds dans son département de l'Ain et il mènerait une autre vie, incognito... D'après les informations d'un paparrazi qui a témoigné dans Touche pas à mon poste, Christian Quesada se "planquerait pas très loin de l'Espagne, à la frontière".

Une triste affaire pour le grand champion des 12 coups de midi, vu dans l'émission de Jean-Luc Reichmann entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017. Il avait remporté une superbe cagnotte de 809 392 euros et reste aujourd'hui le deuxième plus grand champion de l'histoire du jeu de TF1.