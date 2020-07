Éric (Les 12 Coups de midi) malchanceux : il n'a pas pu profiter de ses gains

Dernier jour de qualification pour le prime du combat des Maîtres des 12 Coups de midi, qui sera diffusé samedi 4 juillet 2020, sur TF1. Éric, le plus grand champion du jeu télévisé de la première chaîne, était parmi les participants. Et le candidat venu tout droit de Bretagne a fait de tristes confidences, ce vendredi 3 juillet.

Éric a été éliminé des 12 Coups de midi le 19 juin dernier, après 199 participations. Il avait récolté 921 316 euros de gains. Cette belle somme inclut 37 111 euros de cadeaux remportés grâce aux Étoiles mystérieuses qu'il avait gagnées. Le papa de Candice et Justine avait notamment eu la chance de gagner des voyages et autres lots alléchants. Mais il n'a pas pu profiter de tous comme il l'a confié dans l'émission de ce vendredi.

"Je ne désespère pas de partir un jour avec les voyages que j'ai gagnés. J'avais gagné un voyage à Venise, il est tombé à l'eau. J'étais invité à un Grand Prix de Formule 1, qui a été annulé. Je devais assister à un match de rugby qui vraisemblablement n'aura pas lieu. Et j'ai gagné un voyage en Irlande. J'ai jusqu'au 31 octobre pour le faire. On croise les doigts", a expliqué Éric à Jean-Luc Reichmann. Il a ensuite rappelé qu'il n'avait jamais quitté sa Bretagne natale et, donc, qu'il n'avait jamais pris l'avion. Espérons qu'il ne perdra pas son cadeau et qu'il aura la chance de se rendre en Irlande dans les mois à venir.

Éric peut se consoler en se disant qu'il participera à la finale du combat des Maîtres. Il s'est en effet qualifié face à Hakim, Paul, Timothée et Alexandre. Deux équipes seront composées et une célébrité sera à la tête de chaque team : Anne Roumanoff et Claudio Capéo. L'argent récolté sera au profité de l'association Action Enfance qui accueille, protège et éduque des frères et soeurs en danger, de la petite enfance à l'âge adulte.