Éric (Les 12 Coups de midi) éliminé : combien va-t-il vraiment toucher ?

Ce n'est qu'un au revoir, Éric ! Ce vendredi 19 juin 2020, le candidat breton de 46 ans a été éliminé des 12 Coups de midi face à Colas, un analyste financier de 28 ans. Mais celui qui a participé à pas moins de 199 émissions pourra se consoler avec ses gains d'une valeur de 921 316 euros. C'est dans l'émission de samedi qu'il recevra son chèque, mais le montant ne sera pas celui annoncé précédemment.

Ses gains incluent en effet les montants des différents cadeaux qu'il a remportés grâce aux sept Étoiles mystérieuses qu'il a trouvées. Comme le rappellent nos confrères de Télé Loisirs, il a gagné une vitrine de 37 111 euros avec sa première Étoile mystérieuse, le 4 décembre dernier, en trouvant Sharone Stone. La deuxième (Iggy Pop) lui a permis d'ajouter la somme de 117 544 euros de cadeaux, la troisième (Jean-Pierre Castaldi) 27 375 euros, celle d'Elton John 23 183 euros, celle de Willy Rovelli 34 278 euros, celle d'EnjoyPhoenix 34 253 euros et celle d'Élodie Gossuin 25 572 euros de lots. En faisant le calcul, on découvre donc qu'Éric repart en réalité avec 622 000 euros nets d'impôts. Une très belle somme qui lui permettra d'améliorer le confort de sa famille en achetant une maison plus grande. Il espère aussi voyager avec son épouse et ses enfants Candice et Justine.

Malgré la déception de ne pas être allé plus loin dans l'aventure, Éric reconnaît qu'il a été soulagé après son élimination, car les tournages demandent "un investissement de tous les instants en termes de vie de famille, de vie professionnelle". "Ça faisait six mois que j'étais présent à l'antenne, et même neuf mois en termes de tournages. C'est un soulagement aussi, parce que je vais reprendre une vie à peu près normale. Même si mon anonymat est définitivement rompu", a confié Éric à Télé Loisirs. Mais il ne retient que le positif de son expérience. Elle lui a notamment permis d'avoir un peu plus confiance en lui. Nul doute que Jean-Luc Reichmann lui proposera de participer aux prochains Masters, une émission spéciale au cours de laquelle d'anciens candidats emblématiques s'affrontent. Éric est, en tout cas, prêt à relever le défi.