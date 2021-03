Jean-Luc Reichmann et l'affaire Christian Quesada : "Ce n'est plus mon histoire"

Depuis déjà huit ans, Jean-Luc Reichmann s'illustre dans la série Léo Matteï sur TF1. L'animateur y incarne un commandant de la brigade des mineurs, lequel tente de résoudre des affaires qui collent très souvent à l'actualité. La fiction policière contribue ainsi à faire de la prévention auprès des enfants, dont ceux de Jean-Luc Reichmann. Avec sa femme Nathalie, il est à la tête d'une famille recomposée de six enfants âgés de 9 à 29 ans. Il était donc important pour l'animateur d'aborder avec eux tous les sujets, même les plus difficiles.

"Les dangers, ils sont partout et d'abord sur les réseaux sociaux. Il faut mettre des alertes car les prédateurs s'immiscent dans le moindre espace. On ne sait jamais d'où ils peuvent venir. Je l'ai pris de plein fouet dans mon quotidien", a-t-il confié pour Télé Poche. Comment ne pas y voir là une référence directe à son ancien protégé Christian Quesada, lequel se servait justement des réseaux sociaux pour entrer en contact avec des jeunes filles à qui il demandait des photos dénudées.

Avant que le scandale n'éclate, Jean-Luc Reichmann s'affichait très proche de Christian Quesada, à l'époque sacré plus grand champion de son émission Les 12 coups de midi. L'animateur a une nouvelle fois réagi à cette affaire auprès de Télé Poche, sans en dire beaucoup : "La justice a parlé et ce n'est plus mon histoire. Il a fallu que je prenne de la distance, ce que j'ai fait depuis longtemps".

Après deux années passées à la prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, Christian Quesada a été libéré de prison en avance grâce à plusieurs remises de peine. Lors de son procès en avril 2020, il avait été condamné à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il avait également écopé de cinq ans de suivi socio-judiciaire et d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Aux dernières nouvelles, Christian Quesada n'est pas retourné vivre dans sa région de l'Ain et se serait complètement métamorphosé physiquement.