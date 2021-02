Jean-Luc Reichmann : Sa fille Rosalie est canon et stylée, la preuve en photos

Les 12 Coups de midi, Léo Matteï... Jean-Luc Reichmann est un animateur et comédien comblé. Et lorsqu'il ne tourne pas, pour un jeu ou une série, il endosse un autre rôle : celui d'amoureux de Nathalie Lecoultre et de papa de six enfants, tous âgés de 9 à 29 ans. Parmi cette belle fratrie, Rosalie Reichmann partage son quotidien sur les réseaux sociaux.

La jolie blonde est suivie par près de 10 000 followers sur Instagram et cumule plus de 500 publications sur ce même réseau social. Rosalie Reichmann partage notamment ses tenues, toutes plus stylées les unes que les autres. "Art & why not fashion", précise-t-elle dans sa biographie sur Instagram. Il faut dire que la mode, elle connaît. En effet, elle travaille depuis décembre 2020 chez Zadig & Voltaire, célèbre marque française de prêt-à-porter. La fille du célèbre animateur occupe le poste d'assistante relations publiques et relations presse. Avant cela, Rosalie Reichmann a travaillé pour d'autres maisons comme Shourouk ou encore la très prestigieuse Hermès.

Rosalie Reichmann, amoureuse et comblée

C'est après des études à l'ISG (Institut Supérieur de Gestion) et à la SKEMA Business School, grande école de commerce française, que la jeune femme de 24 ans s'est lancée dans ce domaine qui semble être de famille. En effet, rappelons que sa mère Nathalie Lecoultre est passionnée de mode et propose sur son site de belles créations de sacs ou de foulards, en parallèle de son activité de co-réalisatrice de Léo Matteï.