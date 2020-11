Jean-Luc Reichmann : Belle déclaration d'amour à sa femme Nathalie, en plein tournage

Jean-Luc Reichmann est un homme amoureux. Avec sa femme Nathalie Lecoultre, l'animateur et comédien de 60 ans s'épanouit depuis plus de vingt ans maintenant. Impossible pour eux de tomber dans une routine tant leur quotidien est chargé. Jean-Luc et Nathalie, en plus de partager leur vie, passent même leurs journées de travail ensemble. En effet, ils collaborent sur la série policière Léo Mattéï pour laquelle, lui tient le rôle principal, et elle est co-scénariste. Nathalie tient également un rôle artistique et a en charge le bon déroulement des tournages. C'est d'ailleurs elle qui guide les comédiens, et donc son mari, devant les caméras.

Un travail essentiel comme le reconnaît volontiers sa moitié. Le numéro de 50'Inside diffusé samedi 21 novembre 2020 sur TF1 a suivi le couple toute une journée sur le tournage de la fiction. L'occasion de voir Jean-Luc Reichmann comme rarement au côté de sa femme, pour qui il n'a que des mots d'amour. "Je le dit sans flagornerie, mais si Nathalie n'était pas là, j'aurais pas tenu, on n'aurait pas tenu. Elle a l'oeil que je n'ai pas. Je l'appelle la coloriste de ma vie. Donc elle met des couleurs un peu partout", a-t-il déclaré.

Les épisodes de la série Léo Matteï sont tirés d'histoires vraies pour lesquelles la Brigade des mineurs a réellement dû intervenir. Un point important pour le couple qui a co-créé la fiction pour sensibiliser... leurs enfants. Jean-Luc Reichmann et Nathalie sont les parents de six enfants qui seraient âgés de 9 à 29 ans. Une famille recomposée qui réunit notamment Swann, Rosalie et Hugo (les prénoms des autres sont inconnus). "Photo volée ce matin au briefing... La productrice artistique et co-réalisatrice avec qui nous avons créé il y a 8 ans la série #léomatteï en pensant faire de la prévention pour nos six enfants. Jamais nous n'aurions pensé faire 34 épisodes d'une série française qui s'exporte", a écrit avec fierté la figure de TF1 sur Instagram sous une photo de sa femme il y a quelques semaines.

En outre, la fiction rencontre un tel succès que l'équipe de production a reçu la meilleure des validations. "On a même eu parfois la Brigade des mineurs qui nous ont appelé le lendemain d'une diffusion en nous disant 'merci', et c'est ça c'est.... quel bonheur quoi", a fait savoir Nathalie dans 50'Inside.