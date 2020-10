Jean-Luc Reichmann fou amoureux de Nathalie : photo volée et grande fierté

Pour une photo volée, le résultat est franchement beau puisque cette photo ne laisse aucun doute sur l'amour que ces deux-là se portent encore après plus de vingt de vie commune.

Jean-Luc Reichmann et Nathalie sont les parents de six enfants qui seraient âgés de 9 à 29 ans. Une famille recomposée qui réunit notamment Swann, Rosalie, Hugo (les prénoms des autres sont inconnus). C'est pour eux en effet qu'ils ont créé la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs.

Avec les plus grands de la fratrie, le couple n'a jamais hésité à aborder des sujets de société comme ce fut le cas avec l'affaire Benjamin Griveaux en février. Pour ceux qui ont la mémoire courte, des images à caractère sexuel de l'homme politique ont fuité à cause de l'artiste et activiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo. L'occasion pour lui d'évoquer "à la table familiale", "l'usage/partage des selfies sexuels chez les jeunes générations". Il avait ensuite rencontré un avocat et avait donné des conseils à son public, évoquant la règle "du 3 par 4 par 3 (3x4x3). "Tu ne partages QUE ce que tu serais ok pour voir en affiche de 4 mètres sur 3 devant l'entrée : a) de ton lycée (ça, c'est pour les ados). b) de ton bureau (aujourd'hui ou dans 15 ans). c) de l'école de tes enfants (aujourd'hui ou dans 20 ans). Si dans les 3 cas tu es à l'aise, alors : 'Vas-y envoie !...", avait-il fait savoir.