Jean-Luc Reichmann heureux : photo de ses retrouvailles émouvantes avec sa maman

La vie reprend petit à petit son cours. Après avoir été confiné durant deux mois dans la maison de son grand-père, à 120 kilomètres de Paris, Jean-Luc Reichmann a fait son retour dans la capitale afin de reprendre les tournages de 12 Coups de midi, le 11 mai 2020. Et, deux semaines après le déconfinement, le présentateur de 59 ans a retrouvé un être cher.

Ce moment, il l'attendait depuis longtemps. Jean-Luc Reichmann a enfin pu voir sa maman Josette. Ému et heureux, le compagnon de Nathalie Lecoultre n'a pas manqué de partager une photo de leurs retrouvailles sur Instagram, ce jeudi 4 juin. On peut y découvrir mère et fils avec un masque, en train de fixer l'objectif. Sous leurs masques, on devine leurs sourires, signe de leur bonheur d'être enfin ensemble. "Après plusieurs mois de séparation, se retrouver aux côtés de sa maman", a écrit la star de Léo Mattei en légende de sa tendre publication qui a ému ses abonnés.